Nel 2023 distrutti nel mondo 3 | 7 milioni ettari di foresta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) La dezione nelè calata vistosamente in Brasile e in Colombia, fino a quasi il 40%, grazie all'azione dei rispettivi governi, anche se il calo è stato compensato da un incremento della distruzione di alberi in vari altri Paesi, con in testa Bolivia, Nicaragua e Laos, e anche in Canada, dove i maggiori responsabile sono però gli incendi boschivi. E' quanto risulta dall'analisi elaborata annualmente dal laboratorio Glad dell'Università del Maryland e dal World Resources Institute (Wri), citata dalla Bbc. In particolare, precisa la ricerca, la perdita di alberi nell'Amazzonia brasiliana lo scorso anno è diminuita del 39%. Ma nel complesso ilha assistito alla perdita di ben 3,7didi, per lo più primaria, pari a dieci campi da calcio al minuto, che ...