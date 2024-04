NBA | i risultati della notte 4 aprile | Boston miglior record della lega | Toronto peggior sconfitta di sempre Milwaukee traballa | Flynn ne firma 50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ultima nottata NBA ci dice che iCeltics sono la squadra, almeno in regular season. La squadra di Joe Mazzulla è ormai sicura di avere ilstagionale grazie al successo netto sugli Oklahoma City Thunder per 135-100, salendo a 60-16 con sei partite ancora da giocare: nessuno come loro con Minnesota, Denver e proprio OKC che non possono più riprenderli. Decisivo un parziale nell’ultimo quarto di 42-17, 74 punti sono del trittico Porzingis (27+12)-Tatum (24)-Brown (23). Dietro, ad est è una situazione parecchio caotica. Sorprendentecasalinga per iBucks contro i Memphis Grizzlies, tra i...