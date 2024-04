Nba | Boston si assicura il miglior record Booker e Flynn super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 –siilal termine della regular season Nba. I Celtics infatti, dopo la nettissima affermazione ai danni di Oklahoma City, sono certi di chiudere davanti a tutti, avendo gare di vantaggio rispetto a Denver e Minnesota, che non possono più riprenderli. Prova dominante quella offerta dalla squadra di coach Mazzulla, che al TD Garden manda al tappeto la terza forza della Western Conference, imponendosi per 135-100. Il terzetto Porzingis-Tatum-Brown produce 74 punti (per il lettone anche 12 rimbalzi), mentre i Thunder pagano le assenze di Gilgeous-Alexander e Jalen Williams. Minnesota prima a Ovest, altro crollo di Milwaukee La già citata Minnesota infligge una batosta a Toronto, ko 133-85. I Timberwolves, di nuoto in testa a Ovest assieme ai Nuggets, hanno 28 punti ...