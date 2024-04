NBA 2023 2024 | i Celtics travolgono i Thunder | i Bucks cadono anche a Memphis Ok Lakers e Suns

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Regular Season NBA è sempre più vicina alla sua conclusione ele nove partite andate in scena la scorsa notte ci hanno fornito qualche indicazione importante. Gli Oklahoma City, ad esempio, perdono terreno nella corsa al primo posto della Western Conference. Ancora orfani di Shai Gilgeous-Alexander, OKC viene travolta a Boston con il punteggio di 135-100 daicon un Porzingis MVP della serata grazie ai suoi 27 punti e 12 rimbalzi. Ihanno ora una partita piena da recuperare nei confronti di Denver e Minnesota, quest’ultima facilmente vittoriosa per 135-88 sui Toronto Raptors. Nella lotta per entrare direttamente ai playoff senza essere costretti a passare tramite i play-in, i New Orleans Pelicans incassano una terza pesantissima sconfitta consecutiva. In casa vengono sconfitti 108-117 ...