NBA 2023 2024 | Eastern Conference | ecco le dieci protagoniste della post-season

(Di giovedì 4 aprile 2024) Questa notte è arrivato il primo verdettostagione Nba; infatti, sono ormai ufficiali lesquadre che daranno vita allaper quanto riguarda la. Ora le partite che rimangono da giocare in calendario serviranno alle franchigie a migliorare ulteriormente la classifica per avere una posizione migliore ai playoff. Con la vittoria degli Atlanta Hawks contro i Detroit Pistons, la squadra di coach Snyder si è assicurato il 10^o in classifica. Eliminando definitivamente dai giochi i Brooklyn Nets, che speravo ancora in uno ai play-in, ma nonostante la vittoria di questa notte sugli Indiana Pacers, il successo di Murray e compagni ha vanificato i loro sforzi, chiudendo definitivamente il discorso ...