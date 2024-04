Naufraga barchino | morta 18enne | salvati 45 migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)unin area Sar Maltese, a 33 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa, e la guardia costiera di Lampedusa recupera 45e il cadavere di una donna. È accaduto durante la notte; a mobilitarsi per salvare isono stati i militari della motovedetta Cp274 che hanno poi sbarcato i superstiti e il cadavere al molo Favarolo. Non risultano esserci dispersi. Aveva 18 anni ed era nata in Gambia la giovane che è annegata, durante la notte, in acque Sar Maltesi, dopo che ilin ferro sul quale viaggiava è affondato. A identificare il cadavere sono state le cugine - di 19 e 18 anni - con le quali viaggiava. Due ragazze che sono adesso sotto choc. Il pm di turno, ad Agrigento, ha già disposto l'ispezione cadaverica che verrà fatta, nelle prossime ore, nella camera mortuaria del ...