Nato | i primi 75 anni | il tweet del ministero della Difesa per celebrare la ricorrenza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lacompie 75: ecco ildelperla. "Nel 1949, 12 Paesi uniti da valori comuni si allearono per libertà e democrazia, tra questi l'#Italia. Oggi celebriamo 75di impegno condiviso che ha visto la #crescere divenendo baluardo di stabilità per oltre un miliardo di persone. 32 Nazioni coese per pace e… pic.twitter.com/NtpNj9Q2tK —(@) April 4, 2024

Igor Tudor in panchina al posto di Maurizio Sarri è solo la prima mossa del presidente Claudio Lotito per rivoluzionare la Lazio sul... (calciomercato)

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 1 aprile 2024. Giornata memorabile per il tennis italiano, che per la prima volta nella sua storia può vantare un giocatore al numero due del mondo. C’è riuscito ... (sportface)

Goodyear: come cambia lo sviluppo dei pneumatici per il primo equipaggiamento con il simulatore virtuale - Lo sviluppo dei pneumatici per il primo equipaggiamento è un lavoro complicato, che ha costi impressionanti per i produttori di pneumatici e anche per l’ambiente […] ...gripdetective

Soldati americani a Kiev Il video virale sui social, cosa sta succedendo e chi c'è dietro - La bandiera america, le divise militari all'avanguardia e il passo deciso. «I soldati americani sono arrivati a Kiev», così si legge in un video diventato virale su Tiktok.ilmessaggero

Strappo nel governo Netanyahu, il ministro Gantz: “Elezioni anticipate a settembre”. E Biden accusa Israele per l’uccisione dei 7 operatori Wck - Il ministro della Guerra israeliano per la prima volta sfida la leadership del premier. Media: oggi Biden sentirà Netanyahu. Chiesta indagine indipendente sul raid contro l’ong World Center Kitchen. M ...quotidiano