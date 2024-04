Napoli | spacciava droga nel Quartiere Vicaria | arrestato

(Di giovedì 4 aprile 2024)un 18enne. Aveva con se cocaina, marijuana e denaro ritenuto provento illecito. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato- Mercato hanno notato, in vico Santa Caterina a Formiello, una persona che aveva consegnato un involucro ad un uomo in cambio di denaro. I poliziotti sono intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato, ma l’uomo ha tentato la fuga alla loro vista. Gli agenti lo hanno bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, una bustina di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi. Aveva con se anche la somma di 95 euro, suddivise in banconote di vario taglio. Bloccato anche ...

Beccato mentre spacciava in piazza Carlo III a Napoli . Gli agenti lo hanno notato mentre cedeva marijuana . Beccato mentre spacciava . Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato ... (puntomagazine)

Napoli, spacciava in strada: arrestato pusher 18enne - Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante i servizi di controllo sul territorio, in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, in cambio ...ilmattino

Nascondeva 215 grammi di cocaina in camera da letto, arrestato dalla polizia - Il blitz a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. L'uomo, un 58enne con precedenti, aveva diviso la droga in 9 involucri ...rainews

Spaccio di droga a Napoli, arrestato 18enne di origine rumena - Pertanto l’indagato, identificato per un 18enne di origini rumene con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a ...ilmeridianonews