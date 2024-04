Napoli | Renzetti pres Lugano | “Manna può provare…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il prossimo direttore sportivo del? Ilidente delAngeloè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “secondo me è da, come dirigente lo abbiamo un po’ creato noi qui a: arrivato qui in Svizzera come team manager e grazie alle sue qualità è giunto a fare il direttore sportivo e grazie anche a lui abbiamo avuto buoni risultati. È un dirigente molto stimato, ha ottimi contatti, sa interagire con i calciatori, ha voglia e passione”.avrà la personalità per ‘tener testa’ alidente del? “Personalità per tener testa a ADL? La scelta che ha fatto ilidente è a sua immagine e ...