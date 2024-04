Napoli | Renica | “Gli errori difensivi? E’ da settimane che…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Legends-Ci vediamo a: l’ottava puntata della seconda edizione è andata in onda mercoledì 3 aprile. Di seguito le dichiarazioni di Alessandro: “Sonoche parliamo sempre degli stessi. Calzona avrebbe dovuto intervenire, ma pare, forse anche per mancanza di tempo, che non l’abbia fatto. Questa squadra aveva tutte le possibilità di giocarsela fino alla fine per la qualificazione Champions, invece non si è posto rimedio a queste continue interpretazioni sbagliate, soprattutto della linea difensiva”. Se ilcontinua così, anche a Monza… “E nonostante il calendario favorevole. Giocando così, anche domenica a Monza si rischia di pagare dazio. Credo che la percentuale più alta di colpa sia del presidente. Lo spogliatoio si è trovato prima ad ...