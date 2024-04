Napoli | Kvaratskhelia tra infortunio e futuro | l'obiettivo Monza tra Premier e rinnovo

Calciomercato Napoli , Kvaratskhelia rischia di salutare la corte azzurra. Gli agenti lavorano per portarlo in Premier League Il Calciomercato del Napoli nell’ultimo periodo tende ad essere citato ... (calcionews24)

Cdm - Di Lorenzo piace all'Inter, ma anche a due club europei: può partire - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Nessuno è completamente intoccabile, capitan Di ...tuttonapoli

Napoli, Manna già lavora al calciomercato: ecco la lista - O degli affari suoi, come vi pare. Come se il Napoli non esistesse, Osimhen non fosse un centravanti con la clausola da 130 milioni e la valigia, Kvaratskhelia un eroe georgiano che si prepara ...corrieredellosport

CDM - Napoli, Kvaratskhelia e Ngonge saranno a disposizione per la gara con il Monza - Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge, attaccanti del Napoli infortunati: "Kvaratskhelia ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato ...napolimagazine