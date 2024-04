Napoli | donna ferita da un colpo di pistola in un parco nel quartiere Fuorigrotta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unaè statada undialla gamba in unnella centrale piazza Italia del, a. Non si conosce ancora la prognosi, ma non è in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi degli investigatori sarebbe stato esploso un solo proiettile: ciò escluderebbe l'ipotesi della “stesa”, ovvero uno dei raid intimidatori riconducibili alla camorra e caratterizzati da persone che sparano in aria all'impazzata.