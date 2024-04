Napoli | Di Fusco | “Garcia | Mazzarri | ADL…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) ‘Legends-Ci vediamo a’: nell’ottava puntata della seconda edizione andata in onda mercoledì 3 aprile è intervenuto anche Raffaele Di. Di seguito le dichiarazioni di uno degli ‘storici’ numeri 12 del club partenopeo. “Ilcontinua a subire gol sempre nella stessa maniera. In occasione della prima rete contro l’Atalanta la difesa è schierata, ognuno ha il proprio uomo”. Ma poi ci si trova… “Ma due secondi dopo ci si trova in inferiorità perché tutti si perdono il rispettivo marcatore nell’area piccola. Lo stesso Meret avrebbe potuto fare qualcosa in più. I giocatori hanno le loro colpe, ma soprattutto nella parte finale. All’inizio il cambio di allenatore da Spalletti aè stato decisivo in peggio. Il tecnico francese stesso ha ammesso di non conoscere squadra e Serie A”. ...