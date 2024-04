Napoli | De Laurentiis si fida di Lindstrom mentre Traorè non ha soddisfatto le aspettative

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il, durante l’ultimo mercato, ha fatto delle scelte che finora non hanno portato i risultati sperati. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Desi mostra ancora fiducioso riguardo a, nonostante finora non abbia ancora dimostrato il suo valore nella squadra azzurra. Tuttavia, al momento non sembra esserci spazio per lui. Diversa è L'articolo

De Laurentiis non intende mollare la presa: Antonio Conte rimane la scelta principale della dirigenza partenopea. Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di voler ripartire da zero affidando la ... (spazionapoli)

Aurelio De Laurentiis è stato interrogato ieri in riferimento all’operazione Osimhen con il Lille nel 2020. Un’ora di colloquio per il presidente del Napoli , davanti agli inquirenti di Roma , voluto ... (calcioweb.eu)

Napoli, c’è già il primo sgarbo alla Juve: Manna ci prova per Soulé! ESCLUSIVO - Giovanni Manna potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli a partire dalla prossima estate. Uno scippo alla Juventus da parte del patron Aurelio De Laurentiis, intenzionato a ...calciomercato

Bucchioni: "ADL in contatto costante con Italiano, ma il nome vero non è ancora uscito" - Le indiscrezioni portano a Manna, nuovo direttore sportivo: nomen omen, ci voleva la manna per il Napoli. De Laurentiis ha sorpreso con una scelta inaspettata e ora tocca all'allenatore". "Chi ...areanapoli

Serie C: Juventus show grazie anche a Manzi, una delle plusvalenze Napoli per Osimhen - Manzi, uno dei calciatori coinvolti nell’affare Osimhen, macchia così la sua partita nella settimana che ha visto Aurelio De Laurentiis tornare a parlare in Procura delle plusvalenze registrate ...sport.virgilio