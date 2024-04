Napoli | De Laurentiis inCONTEntabile?…

(Di giovedì 4 aprile 2024)…inCONTEntabile? Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Vi assicuro che da una parte la SSCe dall’altra Antonio Conte si stanno parlando. Ho tutte le conferme sul fatto che Devuole Conte, che si stanno sentendo, che si stanno parlando. Io non ho detto che Conte verrà al, ma vi garantisco che Delo chiama, lo corteggia, lo stuzzica”. A Conte piace la piazza di. E la tifoseria… E che a Conte piace la piazza, assai. E gli piace la tifoseria, assai assai assai. Vuole un progetto che deve stimolarlo dal punto di vista delle emozioni e il club partenopeo gli fa ribollire il sangue. Io ho una stima enorme ...

Marcolin: “Manna così come Giuntoli potrebbe crescere attraverso il Napoli, potrebbe esser stato lui a consigliarlo” - Manna può fare lo stesso percorso di Giuntoli, che è cresciuto arrivando al Napoli, e chissà che non sia stato lo stesso Giuntoli a consigliarlo a De Laurentiis. Il vero problema può essere lasciargli ...mondonapoli

Sky - Micheli resta! Lavorerà con Manna e ADL al mercato - Con la consapevolezza di lavorare con Micheli (che rimarrà in società sempre alla ricerca di talenti con cui continuare ad impreziosire il Napoli) e con De Laurentiis con il quale andranno condivise ...tuttonapoli

Penalizzazione Napoli, guai per il caso Osimhen - Notizie importanti riguardo il caso Osimhen che sta facendo tanto parlare in casa Napoli per la situazione che si è venuta a creare. Perché ora ci sono dei rischi da analizzare ...ultimecalcionapoli