Napoli | De Laurentiis ascoltato dai pm di Roma | “confidiamo in una rivalutazione”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Aurelio Deè stato interrogato ieri in riferimento all’operazione Osimhen con il Lille nel 2020. Un’ora di colloquio per il presidente del, davanti agli inquirenti di, voluto proprio da Destesso. A seguito dell’interrogatorio, il legale del presidente delhanno fatto chiarezza sulla vicenda. Le parole del legale “La settimana prossima depositeremo una memoria.in unadella contestazione“. De, insomma, “è andato in procura per spiegare la posizione della società“, ha affermato l’avvocato Gino Fabio Fulgeri, che insieme con il penalista Lorenzo Contrada, assiste il patron della squadra partenopea. L’avvocato Fulgeri ha poi detto: “credo sia stato chiaro rispetto all’accusa ...

Aurelio De Laurentiis ha scaricato la responsabilità dell’operazione Osimhen sul suo ex ds Giuntoli, affermando di non aver mai conosciuto il presidente del Lille. La difesa di Aurelio De Laurentiis ... (napolipiu)

Non c?è stato alcun vantaggio fiscale per il Napoli . Né ci potevano essere esigenze di bilancio, per una società da sempre attenta al fair play finanziario e in ottime... (ilmattino)

De Laurentiis non intende mollare la presa: Antonio Conte rimane la scelta principale della dirigenza partenopea. Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di voler ripartire da zero affidando la ... (spazionapoli)

Il motivo per cui Giuntoli non è tra gli indagati del caso legato a Osimhen - Alle 13.30 di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la Procura di Roma dopo aver fatto chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui ...msn

Caso Osimhen, Napoli penalizzato come la Juve Perchè non è sicura la punizione Chinè - Caso Osimhen, Napoli penalizzato come accaduto alla Juve nella passata stagione Ecco perchè non è sicura la punizione Secondo quanto scrive Tuttosport, la Procura Federale potrebbe deferire nuovament ...juventusnews24

CORRIERE DELLA SERA - Caso Osimhen, ADL presenterà una memoria scritta ai PM - Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla deposizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito all'affare Osimhen: "A provare una eventuale malafede ci vorrebbero piuttosto inte ...napolimagazine