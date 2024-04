Napoli | buone notizie in allenamento | Ngonge e Kvaratskhelia si riaffacciano in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024)mattutino per ilall’SSCN Konami Training Center, in vista del match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Ilha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto.dall’infermeria:hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra. I due attaccanti si avvicinano al pieno recupero e dovrebbero essere disponibili per il match di domenica. SportFace.