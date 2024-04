Napoli attenzione al Monza di Palladino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024)domenica all’U-Power Stadium per la trentunesima giornata di campionato di Serie A. Contro l’Atalanta di Gasperini, gli azzurri sono crollati sotto i colpi di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners, che hanno demolito i padroni di casa con un netto 3-0 scatenando la contestazione dello stadio. Campioni d’Italia scarichi e in balìa dei ragazzi di Gasperini, che mandano in tilt i fragili equilibri della squadra di Calzona che, a parte il doppio palo colto da Zielinski e Osimhen e qualche altro tentativo del nigeriano, subisce e patisce le offensive vincenti della Dea. Miranchuk apre le marcature, Scamacca lancia segnali in ottica Europei a Spalletti con un raddoppio di qualità, mentre il tris calato nel finale dal nuovo entrato Koopmeiners certifica la stagione flop di unspento e incapace di far male. Per gli ...