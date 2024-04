Nadal salta torneo di Montecarlo | “Il mio corpo non me lo permette”

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) – Rafa, attraverso un amaro messaggio su Instagram annuncia il forfait all'Atp Masters 1000 di, al via domenica sulla terra rossa del Principato. "Ciao a tutti! Questi – scrive il 37enne spagnolo – sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

