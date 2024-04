Nadal rinuncia a Monte Carlo Relevo | “Il Roland Garros potrebbe essere il suo ultimo torneo”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rafaha annunciato sui social che non parteciperà al Masters 1000 di. “Questi sono momenti difficili per me, atleticamente parlando. Purtroppo vi informo che non giocherò a. Il mio corpo non me lo permette. E anche se continuo a lavorare e fare del mio meglio ogni giorno con l’illusione di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso. Non mi rimane altro che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro mantenendo l’entusiasmo e la voglia di darmi l’opportunità di migliorare le cose”, ha scritto su X il tennista. ¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en. Simplemente mi cuerpo no ...