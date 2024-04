My Hero Academia – The Movie | Heroes Rising – Streaming

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 aprile 2024) Guarda il film MyES:ingratis e in HD in italiano su Itunes, Google Play. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Itunes Non disponibile 0.99 € (HD, SD) 1.99 € (HD, SD) INSU: Google Play Non disponibile 2.99 € (SD, HD) 7.99 € (SD, HD) Powered by Filmamo Regia: Kenji NagasakiSceneggiatura: Y?suke KurodaProduzione: BonesAttori Principali: Daiki Yamashita (Izuku Midoriya), Nobuhiko Okamoto (Katsuki Bakugo)Data di uscita: 20 dicembre 2019 (Giappone)Durata: 104 minutiPaese: GiapponeLingua: ...