Musetti scivola sulla terra rossa | all’Estoril vince Borges

(Di giovedì 4 aprile 2024) Estoril, 4 aprile 2024 – S'interrompe all'esordio, dal secondo turno, la partecipazione di Lorenzoall'Atp 250di Estoril, in Portogallo. L'azzurro è stato battuto in due set dal beniamino locale Nunocon il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3.

Jannik in difficoltà a inizio partita, poi il controbreak a metà del primo set e partita in discesa: 6-4, 6-3. Ora se la vedrà con il ceco, che ha fatto