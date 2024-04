Musetti saluta l' Atp di Estoril | Borges ha la meglio in due set 7-6 6-3

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si ferma controla corsa dell'italiano Lorenzoin Portogallo, sconfitto per 2-0 nel torneo Atp 250 di. Dopo un primo set in cui l'azzurro si era portato avanti di un break, ma era comunque stanno raggiunto ce superato al tie break, la differenza l'ha fatta il secondo parziale, in cuiè stato costretto a inseguire sempre fino al 6-3 finale.

