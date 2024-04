Motta | difesa e sorpasso È caccia al terzo posto

(Di giovedì 4 aprile 2024) A due punti dal, a un solo gol di distanza dalla seconda miglioredella serie A: l’assalto alla Juventus è partito con i gol delle ali, ma è la tenuta nella fase di non possesso l’arma che ha fatto spiccare il volo verso il ruolo di big al Bologna di Thiago. Se Orsolini e Saelemaekers, per carriera e presenze in serie A, dovevano rappresentare e stanno rappresentando delle certezze, è dal reparto arretrato che sono arrivate le sorprese che hanno fatto lievitare le quotazioni dei rossoblù. I numeri dicono che con la Salernitana è arrivato il secondo clean sheet consecutivo dopo quello di Empoli. All’interno di una stagione da record, un altro è alla portata: i rossoblù non ottengono tre successi di fila senza concedere gol in serie A dal febbraio 1973, con Bruno Pesaola allenatore. A ...

