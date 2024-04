MotoGp | Zarco parla chiaro | “Marquez in Ducati è come il lupo nel pollaio”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 4 aprile 2024 – Marcrischia di essere il jolly, la carta che può sparigliare gli equilibrifaticosamente costruiti nel corso degli anni grazie alla miglior moto al mondo. Il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia non ha solo Jorge Martin, e in parte Enea Bastianini,rivali interni, ma anche un agguerrito, che di strategie non ne vuole sapere. La ricerca al nono titolo, anche se le dichiarazioni sono prudenti, è partita, grazie a, grazie a Gresini che ha ridato competitività e gioia di guidare al campione di Cervera che ha già imbastito le prime lotte con Martin e Bagnaia. Peccato che la seconda sia finita con entrambi a terra nel gp di Portimao, quando un attacco diha visto Bagnaia reagire da posizione interna prima che lo ...

Tech3, KTM, Ducati e adesso la Honda. Johann Zarco di certo ha già costruito un bel percorso con la sua esperienza in MotoGP , ma come tutti punta sempre a migliorarsi. Eppure il 2023 per lui è stato ... (metropolitanmagazine)

MotoGp, Zarco: "Marquez in Ducati come un lupo in un pollaio" - MotoGp: "Sono contento di essere passato alla Honda nell'anno del suo arrivo a Borgo Panigale. Marc sarà molto importante per la squadra anche a livello di immagine. L'incidente con Bagnaia in Portoga ...gpone

MotoGp, lo stile dei piloti: i 5 più grandi regolaristi della classe regina - Diversi corridori della Premier Class puntano a ottimizzare i risultati in gara con una strategia attenta e un'oculata gestione della moto, grazie anche a una condotta attenta a preservare gomme e mez ...gazzetta

MotoGp | 27, 63, 72 e 89: sulla ruota Ducati esce spesso il vincitore - Quando Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella gara lunga del Gran Premio del Portogallo di MotoGp a bordo della sua Desmosedici GP24 del Prima Pramac Racing, lo spagnolo si è assicurato anche l ...ch-it.motorsport