(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo hanno definito un po’ tutti l’enfant prodige di quest’anno e nei primi Gran Premi disputati non ha deluso le attese.è arrivato inper prendersi la scena fin da subito con le sue abilità e la sua sfrontatezza. Non teme nessuno, è consapevole delle sue qualità e vuole metterle in mostra, anche rischiando qualcosa. Così si è raccontato ai microfoni dell’emittente spagnola Antena 3 e hato una sorta diverso: “Sorpasso su? Lui lo ha fatto con Rossi, ora è il mio turno” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole di: “Il problema è quando sei dietro e devi effettuare il sorpasso. Sei sempre a ...

Dopo aver impressionato positivamente nei test e nel primo weekend di gara della stagione in Qatar, Pedro Acosta continua a bruciare le tappe e si toglie la soddisfazione di salire sul podio già al ... (oasport)

Nelle prime sessioni di prove libere della stagione in Qatar Pedro Acosta non si era di certo nascosto. Anzi, aveva fatto vedere a tutti che sì, anagraficamente è giovane, ma sulla moto sembra un ... (metropolitanmagazine)

MotoGP, Pedro Acosta lancia la sfida a Marc Marquez - Pedro Acosta non teme nessuno ed è pronto a prendersi seriamente la scena in questa MotoGP con l'obiettivo di lottare anche per il titolo.metropolitanmagazine

MotoGP, Zarco parla chiaro: “Marquez in Ducati è come il lupo nel pollaio” - Il pilota francese, passato in Honda, si è detto felice di aver lasciato la casa di Borgo Panigale: il rischio è una lotta interna senza sconti ...msn

Pedro Acosta "vendica" Valentino: "Ho fatto a Marquez lo stesso sorpasso che fece lui" - Ospite di una trasmissione televisiva, il rookie terribile ha commentato la manovra su Marc compiuta in Qatar. Il due volte campione del mondo può vantare Rossi tra i suoi sostenitori ...insella