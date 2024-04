Morto uomo più anziano del mondo | quanti record stabiliti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nelle ultime ore è venuto a mancare l’piùdel, si trattava di Juan Vicente Perez Mora: tantissimi iche aveva stabilito Tra poco meno di due mesi avrebbe raggiunto la soglia dei 115 anni. Ed invece il suo cuore ha smesso di battere per sempre all’età di 114 anni e 311 giorni. Se ne è andato Juan Vicente Perez Mora considerato, fino ad ora, l’piùdel. Due anni fa aveva ricevuto la targa dal Guinness Worlds. Originario del Venezuela era diventato una vera e propria icona per il suo Paese. A comunicare la morte è stato il presidente Nicolas Maduro con un post pubblicato su “X”.Juan Perez Vicente Mora (Foto Facebook) Cityrumors.itNon solo per la sua età, ma aveva stabilito anche ...

In Venezuela è morto l'uomo più anziano del mondo . Si chiamava Juan Vicente Perez Mora , aveva 114 anni oltre che 41 nipoti e 30 pro nipoti . Per anni nel Paese sudamericano e non solo è stato ... (ilgiornaleditalia)

Era un idolo in Venezuela , si chiamava Juan Vicente Perez Mora, stava per compiere 115 anni ed era sopravvissuto a due guerre mondiali e ad una pandemia. Era padre di 11 figli, secondo un ... (ildifforme)

