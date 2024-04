Morto Gaetano Pesce | designer visionario e rivoluzionario

(Adnkronos) – Morto Gaetano Pesce , designer , architetto e scultore le cui opere sono intrise di colore, divertimento e autoironia ma, al tempo stesso, molte di loro si sono trasformate anche in ... (periodicodaily)

È Morto Gaetano Pesce, il grande designer e artista, famoso per il progetto della poltrona Up. Aveva 84 anni è si è spento a New York. "È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del ... (quotidiano)