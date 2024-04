Morta a Lanciano | trovata senza vita in casa | l' autopsia conferma cause naturali

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chieti - Marilea, la giovane di 28 anninella sua abitazione a, è deceduta per, secondo il primo responso dell'. L'esame autoptico, condotto oggi presso l'ospedale di Chieti dal medico legale Pietro Falco, consulente del pubblico ministero diMiriana Greco, ha escluso l'ipotesi di morte violenta o di decesso causato da farmaci o altre sostanze. Tuttavia, non si esclude che la giovane potesse soffrire di patologie congenite. Saranno necessari ulteriori esami istologici e siero-tossicologici, i cui risultati saranno disponibili entro 60 giorni, per comprendere meglio le circostanze della sua morte. Attualmente, il pubblico ministero Greco ha aperto un fascicolo contro ignoti per procedere con ...

