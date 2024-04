Morosità incolpevole Il Comune va in soccorso di chi rischia lo sfratto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Licenziamento, ma anche la mobilità e il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici. Accordi aziendali o sindacali che hanno portato a una riduzione dell’orario di lavoro, la cessazione di attività professionale o impresa, malattia grave, infortunio o morte di un componente del nucleo familiare che ha comportato la riduzione del reddito. Sono numerose le famiglie, le coppie o le persone sole che da una situazione di normalità si sono ritrovate a non riuscire più a pagare l’affitto di casando di finire per strada, senza un tetto. Nel corso del 2023 almeno 312 famiglie bergamasche si sono trovate nella condizione che tecnicamente viene definita di "". Tutti casi che sono stati registrati nell’Ambito 1, quello che comprende i Comuni di Bergamo, Torre Boldone, Ponteranica, Sorisole e Orio al ...

Atto d’indirizzo per erogare i contributi finanziati con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Benevento, 15 febbraio 2024 – La Giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente ... (puntomagazine)

Sostegno alle famiglie in difficoltà economica e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dell'Ater: "La giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per fronteggiare la 'morosità incolpevole' dei nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Ater, un fenomeno che ha assunto dal 2020, a causa del Covid e poi dell'incremento dei costi ...

