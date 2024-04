(Di giovedì 4 aprile 2024) Il ciclismo è stato una pagina fondamentale della vita pere oggi, grazie ad Eurosport, continua ad esserlo anche se – come dice lui – “indirettamente”. Tre anni fa poi la scelta di trasferirsi a Milano per seguire un’altra sua passione, quella legata al mondo del design. Rampollo di una delle famiglie ciclistiche più famosesi è iscritto allo IED, l’Istituto Europeo del Design – indirizzo design della comunicazione – e quest’estate conseguirà la laurea. Che idea ti sei fatto di quest’inizio di stagione? “Fino ad ora è stata una stagione di conferme rispetto alla passata, sta confermando quello visto dallo scorso anno: ci sono un paio di corridori che dominano la scena e tutti gli altri sono ad un livello inferiore”. Il percorso delsi ...

Ex corridore, vincitore di una Strade Bianche. Ora commentatore di Eurosport: Moreno Moser è rimasto nel mondo del ciclismo ed è pronto a commentare la nuova stagione che sta per ripartire. È stato ... (oasport)

Moreno Moser sicuro: “Pogacar dominerà il Giro d’Italia tenendosi un po’ di riserva per il Tour” - Il ciclismo è stato una pagina fondamentale della vita per Moreno Moser e oggi, grazie ad Eurosport, continua ad esserlo anche se – come dice lui – “indirettamente”. Tre anni fa poi la scelta di ...oasport

Parigi-Roubaix 2024 - Data, orari, percorso, pavé, favoriti e dove vedere l'Inferno del nord in diretta tv e streaming - PARIGI-ROUBAIX - La terza Monumento della stagione si disputerà su un tracciato di 259,9 km di cui quasi 56 in pavé. Mathieu van der Poel, vincitore dell'edizio ...eurosport

ADDIO A Moreno BACCHIN, DILETTANTE DI LUSSO: AVEVA 72 ANNI. GALLERY - È spirato ieri all’ospedale di Treviso, dov’era ricoverato nel reparto di Prima Medicina, Moreno Bacchin. Aveva compiuto 72 anni il 23 febbraio, viveva a Visnadello, ma il suo paese di origine era ...tuttobiciweb