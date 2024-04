Monza – Napoli | considerazioni su Lindstrom | Conte ed altro a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Trombetti su: non viene ase non gli dai una squadra forte. Ilva abbondantemente ricostruito Di, Trombetti, Del Genio, De Maggio, Marolda, Gautieri, Semplici, Denis ed Alvino sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare di, die di altri argomenti legati alla squadra azzurra. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Fabio Di, agente di Francesco Verde, calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Francesco verde era ...