Monkey Man | recensione | l’esordio al sangue di Dev Patel

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi Moneky Man, esordio alla regia di Dev, anche protagonista: action movie ambizioso, esagerato, pieno di entusiasmo e con critica sociale. Ha stregato Jordan Peele, produttore. Da non perdere. Di film di vendetta ne abbiamo visti tanti. Come quelli sul pugilato, grazie a pugni e violenza raccontano la vita in un luogo confinato, che però è in grado di diventare universale, parlando a tutti. La vendetta è una dimensione che vive nella mente di chi la insegue: le motivazioni e i modi per inseguirla ci dicono molto di quel personaggio. E anche del periodo storico in cui la sua corsa si compie. Pensiamo alla Sposa di Kill Bill di Quentin Tarantino: ispirato a La sposa in nero di François Truffaut, è molto diverso dal film del regista francese. Oggi …