Monkey Man – La recensione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’operazione portata avanti da Dev Patel per poter far vedere la luce aMan è indicativa dello spirito che aleggia tutto il film. Con il suo esordio alla regia l’attore (e ora anche regista) compie una scelta forte. Porta sullo schermo una pellicola tanto diversa dalle sue corde attoriali, che ci avevano abituati a drammi forti e lontani dall’azione frenetica che permeaMan. E il travaglio produttivo dietro al film diventa sinonimo di quanto sia stato necessario per Patel girare questo film ed esprimere il messaggio che la pellicola porta in scena. A rischio cancellazione causa covid, il lavoro del regista di origini indiane è stato salvato in corner da Jordan Peele, lungimirante nel saper vedere lontano e saper cogliere quanto di buono c’era. E la scelta di mettere in piedi un classico film d’azione ci mostra un secondo lato di Patel. ...