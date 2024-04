Monkey Man | la recensione | di mamma ce n’è una sola

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il film:Man, 2024. Regia: Dev Patel. Cast: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Vipin Sharma, Sikandar Kher, Sobhita Dhulipala, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Makarand Deshpande. Genere: azione, thriller. Durata: 121 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Un giovane in India se la prende con i poliziotti corrotti che hanno causato la morte di sua madre. A chi è consigliato? A tutti gli appassionati di film d’azione, in particolare il filone più brutale con elementi filosofici e mitologici alla John Wick, di cui questo film è un discepolo dichiarato. Doveva inizialmente essere un progetto di Neill Blomkamp, propostogli da Dev Patel che lui aveva diretto in Humandroid. Su suggerimento del cineasta sudafricano, l’attore inglese di origine italiana ha poi deciso di dirigere lui stesso questo film d’azione ...