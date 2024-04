Mondonico resta al centro dell’Ancona | Dopo Recanati ci siamo detti | ora basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Davideè un punto fermo della difesa. Lo scorso anno in occasione del primo turno di playoff un suo gol in extremis al Del Conero, di testa in pieno recupero, permise ai dorici di eliminare la Lucchese e di passare al confronto con la Carrarese. Però la scorsa estate, scaduto il suo prestito, il tecnico Donadel non chiese la sua riconferma. Cosìè finito al Renate, che poi lo scorso gennaio lo ha ceduto all’Ancona. Anche con l’arrivo di Boscaglia il gigante di Vimercateil punto di riferimento della retroguardia biancorossa. Davide, quali sono le sensazioni su Boscaglia a una settimana dal suo arrivo ad Ancona? "Molto positive, è un allenatore che ci chiede molto e noi in breve tempo già abbiamo messo in campo alcune cose che ci ha chiesto. E’ un ...