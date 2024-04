Mondiali curling maschile 2024 | l’Italia batte 6-5 la Svizzera e rimane in zona Playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ha un sapore particolarmente speciale la vittoria del, che nella partita valevole per la sedicesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, ha piegato con il punteggio di 6-5 i beniamini di casa della. La partita, in bilico fino alla fine, si è decisa proprio all’ultimo tiro ed ha visto trionfare Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, i quali hanno beneficiato di un errore degli elvetici e ottenuto una vittoria insperata. Secondo successo di giornata per gli azzurri allenati da Ryan Fry, che in mattinata avevano sconfitto per 10-4 la Nuova Zelanda e sono riusciti a ripetersi contro una delle formazioni più temibili. Nonostante un Benoit Schwarz praticamente perfetto, a ...