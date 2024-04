Mondiali ciclismo su strada 2024 | sopralluogo dei Ct a Zurigo Bennati | “Percorso ben disegnato”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si è svolto tra ieri e oggi ildei Ct delle Nazionali disusui percorsi didove, nell’ultima settimana di settembre, si svolgeranno i Campionati del Mondo. Si partirà con le cronometro Elite, domenica 22 settembre: 46,1 km per gli uomini, 29,9 km per le donne. Seguiranno le prove degli uomini junior (24,9 km) e U23 (29,9 km) nella giornata successiva. Martedì 24 settembre al via le ragazze juniores lungo undi 18,8 km. Mercoledì 25 settembre invece spazio al Mixed Team Relay, l’ultima prova a cronometro della rassegna iridata con un tracciato di 53,7 km. La rassegna si chiuderà con la prova in linea dei professionisti domenica 29 settembre: partenza da Winterthur e arrivo a, per un totale di 273,9 km. Secondo Daniele ...

