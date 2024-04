Mondeghili a catinelle Prima fiera gastronomica sulle polpette d’una volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Un periodo troppo lungo senza fiere, abbiamo voluto “provvedere”" ed ecco, organizzata dall’instancabile staff della Pro Loco con patrocinio del Comune, la nuovissima sagra divera, "", ovvero la Sagra della Polpetta. Andrà in scena per lanel fine settimana del 13 e 14 aprile, omaggio alledella tradizione, "quelle fatte con carne d’avanzo, pane raffermo, latte e uovo": "Un prodotto nostro che merita valorizzazione, e ovviamente qualche rilettura". Annuncio fatto, programma pronto, motori accesi, cuochi al lavoro. Leprotagoniste assolute: quelle campagnole lombarde, ma anche le tante protagoniste di piatti e ricette di tutta la penisola. La mente organizzatrice, ma anche il braccio numero uno, come ...