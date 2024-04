Moggi | ”Napoli | se ADL continua a dire ‘io io io’ credo che per riprendersi ci vorrà del tempo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024): Se si parte da un presupposto ossia che c’è De Laurentiis che è un padre padrone e fa tutto lui, Manna può essere una spalla buona A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Luciano. Queste le sue parole:su Manna “Manna è un ragazzo intelligente, lo conosco abbastanza bene. Sta lavorando bene, ma deve acquisire l’esperienza necessaria che serve ad una squadra come il. Se si parte da un presupposto ossia che c’è De Laurentiis che è un padre padrone e fa tutto lui, Manna può essere una spalla buona. Accanto a De Laurentiis ci vogliono persone sveglie che mettono subito in pratica ciò che chiede. Su Ferlaino Prima di arrivare ami parlavano di Ferlaino come una persona che voleva fare tutto lui, ma ho trovato in lui una ...