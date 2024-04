Modena City Ramblers sabato 6 aprile a Pordenone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 4 aprile 2024), presenteranno al pubblico del Capitol, assieme ai loro brani storici, il loro ultimo disco, Altomare: Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza. Inascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio ...