Mobilità sociale | il ruolo cruciale dell' istruzione universitaria

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pisa, 4 aprile 2024 – “L'rappresenta un potente strumento per la promozionea giustizia, poiché offre agli individui la possibilità di accedere a conoscenze, competenze e opportunità che, altrimenti, potrebbero essere fuori dalla loro portata. L'non offre soltanto conoscenze accademiche, ma anche competenze trasversali cruciali come il pensiero critico, la capacità di risoluzione dei problemi e quella di comunicare, essenziali nella società contemporanea. L'accesso all'ha il potenziale di rompere il cicloa povertà, consentendo agli individui di accedere a opportunità che non sarebbero raggiungibili in altro modo e di promuovere quindi la ...