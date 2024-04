Mo | Idf sospende congedi per tutte le truppe per minaccia attacco Iran

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tel Aviv, 4 apr. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha sospeso il congedo a casa perlecombattenti a seguito delladi attacchi da parte dell'. Lo ha comunicato l'Idf. La decisione rientra nel contesto di una maggiore allerta in Israele per una potenziale rispostaiana al presunto assassinio da parte di Israele del massimo comandante Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Siria, ucciso insieme ad altri cinque ufficiali. Ieri sera, l'Idf ha affermato che stava rafforzando le difese aeree e richiamando i riservisti.