Mix Milan internet exchange rinnova la certificazione Oix-1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) OIX, associazione senza scopo di lucro 501(c)(6) e sviluppatore accreditato di standard (ASD) dell’American National Standards Institute (ANSI), e MIX –, principale punto di interscambioin Italia e fornitore di servizi di interconnessione di rete, annunciano che MIX hato la propriaOIX-1. OIX è leader nel definire il benchmark per le infrastrutture di interconnessione con tre standard conformi ad ANSI per IXP, data center ed edge data center. LaOIX è sinonimo di eccellenza ingegneristica e trasparenza operativa. Attraverso il programma IX Community Supported di OIX, i nuovi IX sono in grado di dimostrare la propria trasparenza nella fornitura di servizi, garantendo così affidabilità per cloud e ...