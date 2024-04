Milano | sequestrati 96 immobili e beni per oltre 9 | 5 mln ad un imprenditore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 apr. (Adnkronos) - Nella prime ore di ieri mattina, i carabinieri della sezione di pg della procura dihanno proceduto al sequestro propedeutico alla confisca di prevenzione di 96ubicati nei comuni di Legnano, Parabiago, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Castellaneta, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Pero, Turate, Oggiono, Cassano Magnago, di due autovetture e di altri valori mobili per un valore complessivo di9.500.000 euro, in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale dinei confronti di undi 58 anni, con precedenti, al quale, contestualmente ai sequestri, è stato notificato l'avvio del procedimento per l'irrogazione della sorveglianza speciale di ps per la durata di 4 anni. L'uomo, già in passato colpito da ...