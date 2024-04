Milano Santa Giulia | ecco come cambierà il volto del quartiere Presentato il Masterplan

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro, 3.500 nuove abitazioni e un’estensione di 1,1 milioni di metri quadrati. Sono i numeri del progetto che ridisegnerà ildi, ilin zona sud-est vicino a Rogoredo, il cuiè statooggi. “Complessivamente suabbiamo stimato investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro, di questi 2,7 miliardi sono in capo a Lendlease, poi ci sono altri investitori che arricchiranno il palcoscenico di tutto il quadrante Sud-Est di". Parola di Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease. I tempi Il...

