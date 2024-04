Secondo appuntamento della miniserie su Canale 5 diretta da Simona e Ricky Tognazzi - Stasera in tv il secondo appuntamento con la fiction di Canale 5 Se Potessi dirti addio con Gabriel Garko: ecco la trama della puntata del 4 aprile 2024.gazzetta

Milano, non c’è pace per la statua di Indro Montanelli: vandalizzata nella notte con vernice viola - Blitz nella notte contro il manufatto in bronzo. Non ci sono ancora rivendicazioni ma Samuele Piscina (Lega) attacca “la sinistra” ...ilgiorno

Inter, idea Beukema per sostituire Acerbi e ringiovanire la difesa - Nella lista di mercato dei nerazzurri c'è il difensore del Bologna, piace anche Buongiorno del Torino ma costa troppo: tutti i dettagli ...corrieredellosport