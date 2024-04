Milano | la statua di Montanelli è stata ricoperta ancora di vernice viola

(Di giovedì 4 aprile 2024)una volta, ladi Indroche sorge nell’omonimo parco milanese èpresa di mira dai detrattori, e dalla. I passanti recatisi al parco per una passeggiata al sole hanno infatti trovato il monumento sommerso da una colata di tintura. L’azione non èrivendicata da nessuno, e la Polizia scientifica ha già effettuato tutti i rilievi del caso. L’atto vandalico di oggi, 4 aprile, non è il primo a essere commesso contro ladel giornalista: nel 2020, contro il monumento erascagliatarossa. Erainoltre esposta la scritta «Razzista stupratore». Un episodio accaduto a distanza di pochi giorni dalla richiesta dei ...

Ancora imbrattata la statua di Montanelli - Vernice viola sulla statua di Indro Montanelli nei giardini intitolati al giornalista. Il suo nome è stato coperto da impronte di mano immerse nella vernice. Quattro anni fa la statua era stata ...rainews

statua di Indro Montanelli a Milano imbrattata con vernice viola: misterioso blitz ai Giardini pubblici | FOTO - La statua di Indro Montanelli è stata imbrattata a Milano con della vernice viola: non si conosce ancora l'identità dei responsabili ...tag24

Musica e futuro, a Pantelleria il festival The Island Fuze Tea - (ANSA) - Milano, 04 APR - Torna a Pantelleria The Island, festival che quest'anno ha come claim 'Rethink the Future Ritual', ovvero ripensa a ...spettacoli.tiscali