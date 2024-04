Milano è Maratona | la gara sportiva e quelle Charity | Family e Dog Mappe e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 –Marathon,e dog run. Sabato 6 e domenica 7 aprile ritorna laMarathon che unisce atleti professionisti, runner appassionati e famiglie in un’esperienza unica. Tre giorni di sport ed eventirun Dog runMarathon, la via panoramica dal Duomo al Duomo Informazioni trafficoMarathon 7 aprile 2024 Tre giorni di sport ed eventi La Wizz AirMarathon, è preceduta dalla tre giorni di sport ed eventi, da oggi, ggiovedì 4 aprile fino a sabato 6 aprile 2024. Quartier generale il MiCo –Convention Center in City Life, dove è ubicato ilRunning Festival, un grande hub espositivo di oltre 8.000mq di spazi espositivi che ...