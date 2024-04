Milan | Zoe Cristofoli manda un messaggio a Theo Hernandez | amo Dubai…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), Zoehato unal suo, dicendo di amare Dubai. Sull’Italia invece la pensa diversamente Nel calcio moderno ormai le wags hanno sempre più importanza. Le compagne o mogli dei calciatori sono sempre più famose e spesso hanno un’incidenza importante sulle decisioni dei propri partner, anche riguardo ai trasferimenti. Per questo spesso le loro dichiarazioni fanno notizia e possono anche mettere in allarme i tifosi. Tra le più note wags dei giocatori delc’è certamente Zoe, compagna di. Se il terzino rossonero è devastante in campo con le sue giocate, che lo rendono tra i migliori al mondo, la sua compagna è una reginetta dei social. La modella e ...